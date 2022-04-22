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РФ вигнали зі спостерігачів Організації американських держав

Анастасія КалатурП'ятниця, 22 квітня 2022, 02:00

Росію позбавили статусу постійного спостерігача при Організації американських держав.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує CNN

Деталі: За резолюцію "Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав" було 25 голосів, проти - 0, вісім утрималися.

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Пряма мова Блінкена: "Ухваленням цієї резолюції держави-члени ОАД продемонстрували, що ми не залишаємося осторонь порушень російським урядом міжнародного гуманітарного права та прав людини".

Довідково.  Організація американських держав - міжнародна організація, що об'єднує 34 держави Західної півкулі. Серед її цілей – підтримання миру та безпеки на американському континенті, організація спільних дій проти агресії та сприяння розвитку країн. В ОАД є інститут постійних спостерігачів, серед яких і Україна.

Теми: СШАРосія
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