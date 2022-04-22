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РФ выгнали из наблюдателей Организации американских государств

Анастасия КалатурПятница, 22 апреля 2022, 02:00

 Россию лишили статуса постоянного наблюдателя при Организации американских стран.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен, цитируемый CNN

Детали: За резолюцию "Остановка статуса Российской Федерации как постоянного наблюдателя при Организации американских государств" было 25 голосов, против – 0, восемь воздержались.

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Прямая речь Блинкена: "Принятием этой резолюции государства-члены ОАГ продемонстрировали, что мы не остаемся в стороне от нарушений российским правительством международного гуманитарного права и прав человека".

Справка. Организация американских государств – международная организация, объединяющая 34 государства Западного полушария. Среди ее целей – поддержание мира и безопасности на американском континенте, организация совместных действий против агрессии и содействие развитию стран. В ОАГ есть институт постоянных наблюдателей, среди которых и Украина.

Темы: СШАРосcия
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