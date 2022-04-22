США допомагають Україні збирати докази військових злочинів Росії

США допомагають зберігати та збирати докази військових злочинів, скоєних Росією в Україні.

Джерело: генеральний прокурор США Меррік Гарланд, якого цитує The Hill, Reuters

Пряма мова: "Зараз ми зв'язалися з генеральним прокурором України (Іриною Венедіктовою – Ред.) і ми допомагаємо… вони зібрали групу міжнародних союзників для допомоги, і тому ми допомагаємо у збиранні та збереженні доказів можливих військових злочинів".

Знати більше: В Україні створили портал "Доказ", щоб фіксувати злочини окупантів. Як долучитися?

Нагадаємо: Наприкінці березня у США офіційно визнали скоєння військовими РФ воєнних злочинів в Україні.