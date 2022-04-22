Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США допомагають Україні збирати докази військових злочинів Росії

Анастасія КалатурП'ятниця, 22 квітня 2022, 04:21

США допомагають зберігати та збирати докази військових злочинів, скоєних Росією в Україні.

Джерело: генеральний прокурор США Меррік Гарланд, якого цитує The Hill, Reuters

Пряма мова: "Зараз ми зв'язалися з генеральним прокурором України (Іриною Венедіктовою – Ред.)  і ми допомагаємо… вони зібрали групу міжнародних союзників для допомоги, і тому ми допомагаємо у збиранні та збереженні доказів можливих військових злочинів".

Знати більше: В Україні створили портал "Доказ", щоб фіксувати злочини окупантів. Як долучитися?

Нагадаємо: Наприкінці березня у США офіційно визнали скоєння військовими РФ воєнних злочинів в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАвійна
Головне сьогодні

ЗСУ на Донбасі знищили майже 50 одиниць ворожої техніки

Зеленський сформулював мрію росіян: "вкрасти унітаз і померти"

Міноборони РФ нарахувало аж одного загиблого на затонулій "Москві"

США не виключають застосування ядерної зброї Росією

фотоЗнайшли ще одну велику могилу, це найбільший від часів Голокосту геноцид – мер Маріуполя

Київщина: відновлено 11 мостів, ще на 15 тривають роботи з відкриття переправ

Усі новини...
США
РФ вигнали зі спостерігачів Організації американських держав
Заступниця держсекретаря США: Путін зазнає провалу в Україні і стає ізгоєм
У Росії жаліються, що постачанням в Україну зброї США хочуть "уповільнити спецоперацію"
Останні новини
04:38
Нью-Йорк надає $2 млн допомоги для переселенців з України
03:50
Після візиту в Москву генсек ООН відвідає Україну
03:35
Пентагон шукає можливості прискорити виробництво зброї для України – Reuters
02:45
Південь: українські військові знищили 38 окупантів і 9 одиниць російської техніки
01:53
Канада надіслала Україні гаубиці – ЗМІ
01:02
Австрія готова підтримати "будь-які санкції проти РФ", окрім газових - міністр
00:52
ОТУ "Схід" знищило до 130 загарбників і ворожий склад з боєприпасами
00:13
Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова в Україні
00:10
ЗСУ на Донбасі знищили майже 50 одиниць ворожої техніки
00:09
Чехія хоче замінити РФ в Раді ООН з прав людини
Усі новини...