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США допомагають Україні збирати докази військових злочинів Росії

Анастасія КалатурП'ятниця, 22 квітня 2022, 04:21

США допомагають зберігати та збирати докази військових злочинів, скоєних Росією в Україні.

Джерело: генеральний прокурор США Меррік Гарланд, якого цитує The Hill, Reuters

Пряма мова: "Зараз ми зв'язалися з генеральним прокурором України (Іриною Венедіктовою – Ред.)  і ми допомагаємо… вони зібрали групу міжнародних союзників для допомоги, і тому ми допомагаємо у збиранні та збереженні доказів можливих військових злочинів".

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Знати більше: В Україні створили портал "Доказ", щоб фіксувати злочини окупантів. Як долучитися?

Нагадаємо: Наприкінці березня у США офіційно визнали скоєння військовими РФ воєнних злочинів в Україні.

Теми: СШАвійна
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