США помогают Украине собирать доказательства военных преступлений России

США помогают хранить и собирать доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Источник: генеральный прокурор США Меррик Гарланд, цитируемый The Hill, Reuters

Прямая речь: "Сейчас мы связались с генеральным прокурором Украины (Ириной Венедиктовой – Ред.) и мы помогаем… они собрали группу международных союзников для помощи, и поэтому мы помогаем в сборе и сохранении доказательств возможных военных преступлений".

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Напомним: В конце марта США официально признали совершение военными РФ военных преступлений в Украине.