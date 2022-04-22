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США помогают Украине собирать доказательства военных преступлений России

Анастасия КалатурПятница, 22 апреля 2022, 04:21

США помогают хранить и собирать доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Источник: генеральный прокурор США Меррик Гарланд, цитируемый The Hill, Reuters

Прямая речь: "Сейчас мы связались с генеральным прокурором Украины (Ириной Венедиктовой – Ред.) и мы помогаем… они собрали группу международных союзников для помощи, и поэтому мы помогаем в сборе и сохранении доказательств возможных военных преступлений".

Знать больше: В Украине создали портал "Доказательство", чтобы фиксировать преступления оккупантов. Как приобщиться?

Напомним: В конце марта  США официально признали совершение военными РФ военных преступлений в Украине.

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Темы: СШАвойна
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