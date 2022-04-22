Донеччина: Виїхали майже три чверті населення — голова ОВА

З підконтрольної території Донецької області виїхали майже три чверті населення – наразі там залишилося близько 430 тисяч осіб.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, якого цитує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Деталі: До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1,67 млн людей.

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Зазначається, що "якщо взяти, наприклад, Краматорськ, найбільше місто області після Маріуполя, - там з 200 тисяч залишилося трохи більше 40 тисяч".