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Донеччина: Виїхали майже три чверті населення — голова ОВА

Анастасія КалатурП'ятниця, 22 квітня 2022, 05:15

З підконтрольної території Донецької  області виїхали майже три чверті населення – наразі  там  залишилося близько 430 тисяч осіб.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, якого цитує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Деталі: До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1,67 млн людей.

Зазначається, що "якщо взяти, наприклад, Краматорськ, найбільше місто області після Маріуполя, - там з 200 тисяч залишилося трохи більше 40 тисяч".

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Теми: Донецька областьвійна
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