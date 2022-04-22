Донецкая область: Выехали почти три четверти населения — глава ОВА

С подконтрольной территории Донецкой области выехали почти три четверти населения – в настоящее время там осталось около 430 тысяч человек.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, которого цитирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Детали: До 24 февраля в Донецкой области постоянно проживали 1,67 млн человек.

Отмечается, что "если взять, например, Краматорск, самый большой город области после Мариуполя, - там из 200 тысяч осталось чуть больше 40 тысяч".