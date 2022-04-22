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Донецкая область: Выехали почти три четверти населения — глава ОВА

Анастасия КалатурПятница, 22 апреля 2022, 05:15

С подконтрольной территории Донецкой области выехали почти три четверти населения – в настоящее время там осталось около 430 тысяч человек.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, которого цитирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Детали: До 24 февраля в Донецкой области постоянно проживали 1,67 млн человек.

Отмечается, что "если взять, например, Краматорск, самый большой город области после Мариуполя, - там из 200 тысяч осталось чуть больше 40 тысяч".

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Темы: Донецкая областьвойна
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