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Фінляндія може податися на членство в НАТО уже до кінця весни

П'ятниця, 22 квітня 2022, 06:18

Фінляндія може подати заявку на членство в НАТО вже найближчими тижнями.

Джерело: член парламенту та заступник голови комітету із закордонних справ Ерккі Туоміоя, якого цитує Helsingin

Дослівно: "Я сказав, що Фінляндія має сильну більшість як у громадській думці, так і в парламенті, а це означає, що Фінляндія надішле заявку на членство в НАТО найближчими тижнями, навесні. Я сказав це незалежно від того, чи вважаю це хорошим чи поганим вчинком".

Деталі: За словами Туоміоя, здається очевидним, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО.

Член парламенту Еліна Валтонен погодилася з Туоміоя.

Як зазначається, газета Aftonbladet також має інформацію, що, за словами фінських політиків, очікується, що переважна більшість у фінському парламенті проголосує за членство в НАТО: за даними газети, 180 із 200 представників проголосують "за".

Згідно з інформацією, зібраною Helsingin, зараз 112 членів підтримують членство в НАТО.

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Нагадаємо: Раніше міністр з питань Європи Тютті Туппурайнен заявила, що "війна Росії в Україні є "тривожним дзвінком для всіх нас", і що  "народ Фінляндії вже ухвалив рішення", а опитування показують величезну підтримку членства в Альянсі.

Знати більше: Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО

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