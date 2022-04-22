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Финляндия может податься на членство в НАТО уже к концу весны

Пятница, 22 апреля 2022, 06:18

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели.

Источник: член парламента и заместитель председателя комитета по иностранным делам Эркки Туомиоя, цитируемый Helsingin

Дословно: "Я сказал, что у Финляндии сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это значит, что Финляндия пришлет заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли это хорошим или плохим поступком".

Детали: По словам Туомиоя, очевидно, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО.

Член парламента Элина Валтонен согласилась с Туомиоя.

Как отмечается, газета Aftonbladet также располагает информацией, что, по словам финских политиков, ожидается, что подавляющее большинство в финском парламенте проголосует за членство в НАТО: по данным газеты, 180 из 200 представителей проголосуют "за".

Согласно информации, собранной Helsingin, сейчас 112 членов поддерживают членство в НАТО.

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Напомним: Ранее министр по Европе Тютти Туппурайнен заявила, что "война России в Украине является "тревожным звонком для всех нас", и что "народ Финляндии уже принял решение", а опросы показывают огромную поддержку членства в Альянсе.

Знать больше: Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну ко вступлению в НАТО

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