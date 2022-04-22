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Росія втягує українських дітей у війну: Офіс генпрокурора назвав 8 випадків

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 07:33
малюнок із проєкту УП "Діти малюють війну"

Офіс генпрокурора зафіксував вісім випадків втягування Росією українських дітей у війну проти нашої держави.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "Діти. Українські діти. Коробить від думки і дуже болить, що їх використовують цинічні безсердечні злодії у війні.

У ювенальних прокурорів два фокуси - діти-жертви і діти в конфлікті із законом. Росія труїть їхні душі та змушує брати опосередковану участь у зборі чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це є прямим порушенням вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини. Наразі ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях".

Деталі: На Харківщині 12-річний підліток за допомогою мережі Інтернет та телеграм каналів надсилав інформацію щодо розташування техніки, блокпостів та військових ЗСУ з наміром отримати за це грошову винагороду. Аналогічний факт був і в Луганській області, зазначає генпрокурор.

У Чернігівській області під час окупації одного з сіл неповнолітній місцевий мешканець отримав від представників збройних сил РФ завдання проводити розвідку позицій ЗСУ. А щоб продемонструвати прихильність та підтримку окупантам пов’язав на руці та нозі червоні пов’язки та робив разом з ними обхід території села.

При цьому 16-річний хлопець "наводив" ворогів на помешкання, власники яких мають стосунок до правоохоронних органів чи військових підрозділів України та володіють зброєю. Також він показував їм, де можна розжитися харчами, тютюном та алкоголем. Наразі підліток затриманий і з ним працюють органи досудового розслідування України.

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На Харківщині  місцевий 17-річний мешканець поширював через YouTube-канал хвалебні матеріали на підтримку дій агресора в Україні.

А в одній із західних областей України троє школярів, заради розваги, телефонували випадково вибраним абонентам з пропозицією встановлення так званих "міток". За оперативного реагування спецслужб учні були негайно викриті.

Венедіктова нагадує: за українським законом відповідальність за такі вчинки дітей несуть в тому числі батьки. І їхнє завдання пильнувати і вберігати їх від цього. Але згубний вплив і дії РФ у процесі, який ми нині спостерігаємо – надважливий фактор, тож потрібно разом захистити українських дітей від інфікування російським злочинним режимом і втягування у війну.

Теми: війнадітиОфіс генпрокурора
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