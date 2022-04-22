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Россия втягивает украинских детей в войну: Офис генпрокурора назвал 8 случаев

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 07:33
Россия втягивает украинских детей в войну: Офис генпрокурора назвал 8 случаев
рисунок из проекта УП "Дети рисуют войну"

Офис генпрокурора зафиксировал восемь случаев втягивания Россией украинских детей в войну против нашего государства.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "Дети. Украинские дети. Коробит от мысли и очень болит, что их используют циничные бессердечные злодеи в войне.

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У ювенальных прокуроров два фокуса – дети-жертвы и дети в конфликте с законом. Россия травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и т.д. И это прямое нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях".

Детали: В Харьковской области 12-летний подросток с помощью сети Интернет и телеграмм каналов посылал информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ с намерением получить за это денежное вознаграждение. Аналогичный факт был и в Луганской области, отмечает генпрокурор.

В Черниговской области при оккупации одного из сел несовершеннолетний местный житель получил от представителей вооруженных сил РФ задачу проводить разведку позиций ВСУ. А чтобы продемонстрировать благосклонность и поддержку оккупантам, повязал на руке и ноге красные повязки и делал вместе с ними обход территории села.

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При этом 16-летний "наводил" врагов на жилье, владельцы которых имеют отношение к правоохранительным органам или военным подразделениям Украины и владеют оружием. Также он показывал им, где можно разжиться едой, табаком и алкоголем. Подросток задержан и с ним работают органы досудебного расследования Украины.

В Харьковской области местный 17-летний житель распространял через YouTube-канал хвалебные материалы в поддержку действий агрессора в Украине.

А в одной из западных областей Украины трое школьников, ради развлечения, звонили по телефону случайно выбранным абонентам с предложением установки так называемых "меток". При оперативном реагировании спецслужб учащиеся были немедленно разоблачены.

Венедиктова напоминает: по украинскому закону ответственность за такие поступки детей несут, в том числе, родители. И их задача охранять и уберегать их от этого. Но губительное влияние и действия РФ в процессе, который мы сейчас наблюдаем – важнейший фактор, нужно вместе защитить украинских детей от инфицирования российским преступным режимом и втягивания в войну, подчеркнула генпрокурор.

Темы: войнадетиОфис генпрокурора
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