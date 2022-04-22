Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль та міністр оборони США у Вашингтоні поговорили про зброю для України

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 08:33

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі у Вашингтоні обговорили питання, пов’язані з військовою підтримкою для України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Лідери обговорили триваюче надання оборонної військової допомоги ЗСУ, включно із додатковим пакетом на 800 млн доларів, оголошеним президентом Байденом… Міністр Остін відзначив хоробрість українців та запевнив, що США продовжать використовувати усі наявні інструменти для підтримки Збройних сил України на тлі російської агресії", - зазначає Пентагон у своєму комюніке.

Реклама:

З початку каденції Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму понад 4 млрд доларів, з них 3,4 млрд були виділені після початку повномасштабного вторгнення Росії. 

ВІДЕО ДНЯ

Як деталізували у Пентагоні, в останньому пакеті - у тому числі сімдесят дві 155-мм гаубиці і техніка для буксирування, 144 тисячі снарядів до них, понад 120 безпілотників. До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники

Під час візиту української делегації до Вашингтона відбулась також зустріч президента США Джо Байдена зі Шмигалем. 

Теми: СШАзброяУкраїнаШмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
США
Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Останні новини
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
Усі новини...
Реклама: