Шмигаль та міністр оборони США у Вашингтоні поговорили про зброю для України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі у Вашингтоні обговорили питання, пов’язані з військовою підтримкою для України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Лідери обговорили триваюче надання оборонної військової допомоги ЗСУ, включно із додатковим пакетом на 800 млн доларів, оголошеним президентом Байденом… Міністр Остін відзначив хоробрість українців та запевнив, що США продовжать використовувати усі наявні інструменти для підтримки Збройних сил України на тлі російської агресії", - зазначає Пентагон у своєму комюніке.

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Today, I welcomed with Ukrainian Prime Minister @Denys_Shmyhal to the Pentagon. I reiterated our unwavering and enduring support for Ukraine’s Armed Forces as Russian forces launch a renewed offensive in eastern Ukraine, including the new $800m aid package announced today. pic.twitter.com/iFWNKFpf0F — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 21, 2022

З початку каденції Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму понад 4 млрд доларів, з них 3,4 млрд були виділені після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Як деталізували у Пентагоні, в останньому пакеті - у тому числі сімдесят дві 155-мм гаубиці і техніка для буксирування, 144 тисячі снарядів до них, понад 120 безпілотників. До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники.

Під час візиту української делегації до Вашингтона відбулась також зустріч президента США Джо Байдена зі Шмигалем.