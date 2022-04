Шмыгаль и министр обороны США в Вашингтоне побеседовали об оружии для Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне обсудили вопросы, связанные с военной поддержкой для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Лидеры обсудили продолжающееся оказание оборонной военной помощи ВСУ, включая дополнительный пакет на 800 млн долларов, объявленный cегодня президентом Байденом… Министр Остин отметил храбрость украинцев и заверил, что США продолжат использовать все имеющиеся инструменты для поддержки Вооруженных сил Украины на фоне российской агрессия" отмечает Пентагон в своем коммюнике.

Today, I welcomed with Ukrainian Prime Minister @Denys_Shmyhal to the Pentagon. I reiterated our unwavering and enduring support for Ukraine’s Armed Forces as Russian forces launch a renewed offensive in eastern Ukraine, including the new $800m aid package announced today. pic.twitter.com/iFWNKFpf0F