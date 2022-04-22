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Шмыгаль и министр обороны США в Вашингтоне побеседовали об оружии для Украины

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 08:33

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне обсудили вопросы, связанные с военной поддержкой для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Лидеры обсудили продолжающееся оказание оборонной военной помощи ВСУ, включая дополнительный пакет на 800 млн долларов, объявленный cегодня президентом Байденом… Министр Остин отметил храбрость украинцев и заверил, что США продолжат использовать все имеющиеся инструменты для поддержки Вооруженных сил Украины на фоне российской агрессия" отмечает Пентагон в своем коммюнике.

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С начала каденции Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму более 4 млрд долларов, из них 3,4 млрд были выделены после начала полномасштабного вторжения России.

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Как детализировали в Пентагоне, в последнем пакете – в том числе семьдесят две 155-мм гаубицы и техника для буксировки, 144 тысячи снарядов к ним, более 120 беспилотников. Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.

Во время визита украинской делегации в Вашингтон состоялась встреча президента США Джо Байдена со Шмыгалем.

Темы: СШАоружиеУкраинаШмыгаль
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