Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Луганщина: по сімох будинках влучили снаряди росіян, поранено чотирьох людей

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 08:57
Луганщина: по сімох будинках влучили снаряди росіян, поранено чотирьох людей

Впродовж доби 21 квітня російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини, поранено 4 людей.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада.

Реклама:

По сімох будинках влучили снаряди росіян: два частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, два – в Лисичанську, ще три – в інших громадах області.

За даними очільника ОВА, поранень зазнали чотири жителі Луганщини.

Увечері четверга три співробітники групи швидкого реагування обласної Національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні доставлено велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону, повідоляє також Гайдай.

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
Усі новини...
Реклама: