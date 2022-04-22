Луганщина: по сімох будинках влучили снаряди росіян, поранено чотирьох людей

Впродовж доби 21 квітня російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини, поранено 4 людей.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада.

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По сімох будинках влучили снаряди росіян: два частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, два – в Лисичанську, ще три – в інших громадах області.

За даними очільника ОВА, поранень зазнали чотири жителі Луганщини.

Увечері четверга три співробітники групи швидкого реагування обласної Національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська.

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Крім того, до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні доставлено велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону, повідоляє також Гайдай.