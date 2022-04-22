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Луганщина: по сімох будинках влучили снаряди росіян, поранено чотирьох людей

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 08:57

Впродовж доби 21 квітня російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини, поранено 4 людей.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада.

По сімох будинках влучили снаряди росіян: два частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, два – в Лисичанську, ще три – в інших громадах області.

За даними очільника ОВА, поранень зазнали чотири жителі Луганщини.

Увечері четверга три співробітники групи швидкого реагування обласної Національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська.

Крім того, до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні доставлено велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону, повідоляє також Гайдай.

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Теми: Луганська областьвійна
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