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Луганщина: по семи домам попали снаряды россиян, ранены четыре человека

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 08:57

В течение суток 21 апреля российская армия предприняла 11 попыток обстрела мирного населения Луганщины, ранены 4 человека.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Детали: Под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская община.

По семи домам попали снаряды россиян: есть два частично разрушенных дома в Северодонецке, два – в Лисичанске, еще три – в других общинах области.

По данным главы ОВА, ранения получили четыре жителя Луганщины.

Вечером в четверг три сотрудника группы быстрого реагирования областной Национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска.

Кроме того, в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу доставлена ​​большая партия медикаментов для оказания помощи жителям региона, сообщает также Гайдай.

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Темы: Луганская областьвойна
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