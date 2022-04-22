Луганщина: по семи домам попали снаряды россиян, ранены четыре человека
В течение суток 21 апреля российская армия предприняла 11 попыток обстрела мирного населения Луганщины, ранены 4 человека.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Детали: Под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская община.
По семи домам попали снаряды россиян: есть два частично разрушенных дома в Северодонецке, два – в Лисичанске, еще три – в других общинах области.
По данным главы ОВА, ранения получили четыре жителя Луганщины.
Вечером в четверг три сотрудника группы быстрого реагирования областной Национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска.
Кроме того, в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу доставлена большая партия медикаментов для оказания помощи жителям региона, сообщает также Гайдай.