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Втрати російської армії в Україні перевалили за 21 тисячу вояк - Генштаб

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 09:49
Втрати російської армії в Україні перевалили за 21 тисячу вояк - Генштаб
фото Ельдара Сарахмана, УП

Втрати російських окупаційних військ у повномасштабній війні проти України сягнули 21 200 солдат.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 21200 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 838 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2162 од,
  • артилерійських систем – 397 од,
  • РСЗВ - 138 од,
  • засоби ППО - 69 од,
  • літаків – 176 од,
  • гелікоптерів – 153 од,
  • автомобільної техніки - 1523 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172,
  • спеціальна техніка – 27,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються.

Теми: війнаРосія
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