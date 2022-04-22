Втрати російської армії в Україні перевалили за 21 тисячу вояк - Генштаб
П'ятниця, 22 квітня 2022, 09:49
Втрати російських окупаційних військ у повномасштабній війні проти України сягнули 21 200 солдат.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 21200 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 838 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2162 од,
- артилерійських систем – 397 од,
- РСЗВ - 138 од,
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 176 од,
- гелікоптерів – 153 од,
- автомобільної техніки - 1523 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172,
- спеціальна техніка – 27,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються.
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