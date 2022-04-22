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Потери российской армии в Украине превысили 21 тысячу вояк - Генштаб

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 09:49
Потери российской армии в Украине превысили 21 тысячу вояк - Генштаб
фото Эльдара Сарахмана, УП

Потери российских оккупационных войск в полномасштабной войне против Украины достигли 21 200 убитых солдат.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 21200 человек ликвидировано,
  • танков ‒ 838 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2162 ед,
  • артиллерийских систем – 397 ед,
  • РСЗО - 138 ед,
  • средства ПВО - 69 ед,
  • самолетов – 176 ед,
  • вертолетов – 153 ед,
  • автомобильной техники - 1523 ед,
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 172,
  • специальная техника – 27,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются.

Темы: войнаРосcия
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