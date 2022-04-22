Потери российской армии в Украине превысили 21 тысячу вояк - Генштаб
Пятница, 22 апреля 2022, 09:49
Потери российских оккупационных войск в полномасштабной войне против Украины достигли 21 200 убитых солдат.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 21200 человек ликвидировано,
- танков ‒ 838 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2162 ед,
- артиллерийских систем – 397 ед,
- РСЗО - 138 ед,
- средства ПВО - 69 ед,
- самолетов – 176 ед,
- вертолетов – 153 ед,
- автомобильной техники - 1523 ед,
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 172,
- специальная техника – 27,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются.