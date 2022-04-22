У Запорізькій області впав літак Ан-26 – є постраждалі
У Запорізькій області у п'ятницю 22 квітня впав транспортний літак Ан-26, який здійснював технічний рейс.
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram, народний депутат Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону
Дослівно ОВА: "Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс.
Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом".
Деталі: Згодом Запорізька ОВА уточнила, що о 9-й ранку в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні.
Станом на 11:44 відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.
В ОВА зазначили: "За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун".
Зі свого боку, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що "це – цивільний літак, який ніякого відношення до Збройних сил не мав".
Пряма мова Веніславського: "Це черговий злочин Російської Федерації, яка збиває мирні цивільні літаки. Авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт літака, жодного відношення до воєнних дій не має".