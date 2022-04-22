У Запорізькій області впав літак Ан-26 – є постраждалі

У Запорізькій області у п'ятницю 22 квітня впав транспортний літак Ан-26, який здійснював технічний рейс.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram, народний депутат Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону

Дослівно ОВА: "Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс.

Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом".

Деталі: Згодом Запорізька ОВА уточнила, що о 9-й ранку в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні.

Станом на 11:44 відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.

В ОВА зазначили: "За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун".

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Зі свого боку, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що "це – цивільний літак, який ніякого відношення до Збройних сил не мав".

Пряма мова Веніславського: "Це черговий злочин Російської Федерації, яка збиває мирні цивільні літаки. Авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт літака, жодного відношення до воєнних дій не має".