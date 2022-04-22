Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Запорізькій області впав літак Ан-26 – є постраждалі

Олена РощінаП'ятниця, 22 квітня 2022, 10:19
У Запорізькій області впав літак Ан-26 – є постраждалі
АН-26, фото з wing.com.ua

У Запорізькій області у п'ятницю 22 квітня впав транспортний літак Ан-26, який здійснював технічний рейс. 

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram, народний депутат Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону  

Дослівно ОВА: "Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. 

Реклама:

Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом".

Деталі: Згодом Запорізька ОВА уточнила, що о 9-й ранку в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні. 

Станом на 11:44 відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються. 

ВІДЕО ДНЯ

В ОВА зазначили: "За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун".

Зі свого боку, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що "це – цивільний літак, який ніякого відношення до Збройних сил не мав".

Пряма мова Веніславського: "Це черговий злочин Російської Федерації, яка збиває мирні цивільні літаки. Авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт літака, жодного відношення до воєнних дій не має".  

УП, оновлено
Теми: Запорізька областьавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
Усі новини...
Реклама: