В Запорожской области упал самолет Ан-26 – есть пострадавшие

В Запорожской области в пятницу 22 апреля упал транспортный самолет Ан-26, выполнявший технический рейс.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram, народный депутат Федор Вениславский в эфире национального телемарафона

Дословно ОВА: "Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.

Реклама:

Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже".

Детали: Позже Запорожская ОВА уточнила, что в 9 утра в районе Михайловки Запорожского района упал самолет Ан-26, который, по предварительной информации, принадлежит Украине.

По состоянию на 11:44 известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются.

ВИДЕО ДНЯ

В ОВА отметили: "По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель".

Со своей стороны, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что "это гражданский самолет, который никакого отношения к Вооруженным силам не имел".

Прямая речь Вениславского: "Это очередное преступление Российской Федерации, которая сбивает мирные гражданские самолеты. Авиакомпания, совершавшая технический вылет самолета, никакого отношения к военным действиям не имеет".