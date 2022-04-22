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В Запорожской области упал самолет Ан-26 – есть пострадавшие

Елена РощинаПятница, 22 апреля 2022, 10:19
АН-26, фото с wing.com.ua

В Запорожской области в пятницу 22 апреля упал транспортный самолет Ан-26, выполнявший технический рейс.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram, народный депутат Федор Вениславский в эфире национального телемарафона

Дословно ОВА: "Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.

Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже".

Детали: Позже Запорожская ОВА уточнила, что в 9 утра в районе Михайловки Запорожского района упал самолет Ан-26, который, по предварительной информации, принадлежит Украине.

По состоянию на 11:44 известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются.

В ОВА отметили: "По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель".

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Со своей стороны, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что "это гражданский самолет, который никакого отношения к Вооруженным силам не имел".

Прямая речь Вениславского: "Это очередное преступление Российской Федерации, которая сбивает мирные гражданские самолеты. Авиакомпания, совершавшая технический вылет самолета, никакого отношения к военным действиям не имеет".

УП, обновлено
Темы: Запорожская областьавиа
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