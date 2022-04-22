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ДБР арештувало понад 200 мільйонів екснардепа з когорти Януковича

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 10:25
ДБР арештувало понад 200 мільйонів екснардепа з когорти Януковича
екснардеп Микола Янковський

Державне бюро розслідувань арештувало понад 200 мільйонів гривень необґрунтованих активів колишнього народного депутата України від "Партії регіонів", наближеного до сім’ї  експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці не називають ім’я екснардепа, за даними джерела УП, йдеться про 77-річного Миколу Янковського, який був депутатом Верховної Ради кількох скликань (5 і 6-го – від "Партії регіонів").

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За даними Бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини ("Стирол" -ред).

Зазначається, що після створення Росією терористичної організації "ДНР", зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

Здійснюючи господарську діяльність, він співпрацював з окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній безпеці України. Сплачуючи податки та наповнюючи бюджет псевдореспубліки, екснардеп фактично надавав фінансову допомогу незаконним збройним формуванням, які контролюються РФ, в умовах ведення бойових дій проти України, зазначають в ОГП.

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Згідно з даними Бюро, виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Додатково: За даними джерела УП, справа є фактовою, сам екснардеп перебуває за межами України.

Теми: ДБРЯнуковичПартія регіонів
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