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ГБР арестовало более 200 миллионов экс-нардепа из когорты Януковича

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 10:25
экс-нардеп Николай Янковский

Государственное бюро расследований арестовало более 200 миллионов гривен необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов", приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители не называют имя экс-нардепа, по данным источника УП, речь идет о 77-летнем Николае Янковском, который был депутатом Верховной Рады нескольких созывов (5 и 6-го – от "Партии регионов").

По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением беглого президента "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса ("Стирол" -ред).

Отмечается, что после создания Россией террористической организации "ДНР", злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством . Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Осуществляя хозяйственную деятельность, он сотрудничал с оккупационной администрацией государства-агрессора в ущерб национальной безопасности Украины. Уплачивая налоги и наполняя бюджет псевдореспублики, экс-нардеп фактически оказывал финансовую помощь контролируемым РФ незаконным вооруженным формированиям в условиях ведения боевых действий против Украины, отмечают в ОГП.

Согласно данным Бюро, исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 млн грн, имеющие сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.

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ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.

Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины и ч. 3 ст. 436-2 (Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) УК Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Дополнительно: По данным источника УП, дело фактовое, сам экс-нардеп находится за пределами Украины.

Темы: ГБРЯнуковичПартия регионов
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