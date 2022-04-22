Прикордонники розвідали, ЗСУ знищили: на Харківщині ліквідували артилерію і ППО ворога
П'ятниця, 22 квітня 2022, 11:44
Збройні сили України знищили три системи реактивного залпового вогню та систему протиповітряної оборони російських окупантів.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "На Харківщині прикордонники здобули інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області, у тому числі їхніх засобів ППО та артилерії.
Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних сил України.
Згодом по зазначених координатах було нанесено вогневе ураження. У підсумку знищено чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО".
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