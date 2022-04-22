Пограничники разведали, ВСУ уничтожили: на Харьковщине ликвидированы артиллерия и ПВО врага

Вооруженные силы Украины уничтожили три системы реактивного залпового огня и систему противовоздушной обороны российских оккупантов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "В Харьковской области пограничники получили информацию о местах сосредоточения противника в нескольких населенных пунктах области, в том числе их средств ПВО и артиллерии.

Проверив эти данные, охранники границы сразу передали информацию собратьям из Вооруженных сил Украины.

Впоследствии по указанным координатам было нанесено огневое поражение. В итоге уничтожено много орков, 3 единицы РСЗО и система ПВО".