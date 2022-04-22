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Росіяни вдають, що не бачать різниці між евакуацією та здачею в полон – Верещук

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 11:52
Росіяни вдають, що не бачать різниці між евакуацією та здачею в полон – Верещук

Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, але надають коридори для полону військовим, вдаючи, що це одне й те ж, повідомила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "На Азовсталі перебувають військові та приблизно 1000  цивільних.

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Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон.

Бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. Нам потрібен такий коридор з Азовсталі, щоб евакуювати звідти жінок, дітей та людей похилого віку.

Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних.

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Офіційні російські спікери не соромляться озвучувати брехню, що нібито гуманітарний коридор надано, але наші цивільні чомусь не хочуть ним скористатися".

Деталі: Верещук пояснила, що росіяни бояться штурмувати Азовсталь, але при цьому вони не випускають з Азовсталі цивільних, намагаючись таким чином тиснути на військових.

Теми: ВерещукевакуаціяМаріупольвійна
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