Россияне делают вид, что не замечают разницы между эвакуацией и сдачей в плен – Верещук

Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, но предоставляют коридоры для плена военным, делая вид, что это одно и то же, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "На Азовстали находятся военные и около 1000 гражданских.

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Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен.

Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор из Азовстали, чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей.

Русские отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских.

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Официальные российские спикеры не стесняются озвучивать ложь, что гуманитарный коридор якобы предоставлен, но наши гражданские почему-то не хотят им воспользоваться".

Детали: Верещук объяснила, что россияне боятся штурмовать Азовсталь, но при этом они не выпускают из Азовстали гражданских, пытаясь таким образом давить на военных.