Молдова заповнила опитувальник для отримання статусу кандидата на членство у ЄС

Молдова завершила заповнення опитувальника, який є частиною процедури отримання статусу країни-кандидата на членство у ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Об 11 годині в адміністрації президентки Маї Санду почалася церемонія вручення заповненого опитувальника послу ЄС у Молдові Янісу Мажейксу.

Країна отримала опитувальник 11 квітня, одночасно із Грузією.

Молдова і Грузія вирішили подати заявку на членство в ЄС слідом за Україною, яка пішла на цей крок після початку російського вторгнення. Молдова підписала заявку на вступ до ЄС 3 березня.

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