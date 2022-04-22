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Молдова заповнила опитувальник для отримання статусу кандидата на членство у ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 12:06

Молдова завершила заповнення опитувальника, який є частиною процедури отримання статусу країни-кандидата на членство у ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Об 11 годині в адміністрації президентки Маї Санду почалася церемонія вручення заповненого опитувальника послу ЄС у Молдові Янісу Мажейксу. 

Країна отримала опитувальник 11 квітня, одночасно із Грузією. 

Молдова і Грузія вирішили подати заявку на членство в ЄС слідом за Україною, яка пішла на цей крок після початку російського вторгнення. Молдова підписала заявку на вступ до ЄС 3 березня. 

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Теми: МолдоваЄСєвроінтеграція
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