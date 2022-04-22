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Молдова заполнила опросник для получения статуса кандидата в ЕС

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 12:06

Молдова завершила заполнение опросника, являющегося частью процедуры получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

В 11 часов в администрации президента Майи Санду началась церемония вручения заполненного опросника послу ЕС в Молдове Янису Мажейксу.

Страна получила опросник 11 апреля одновременно с Грузией.

Молдова и Грузия решили подать заявку на членство в ЕС вслед за Украиной, которая пошла на этот шаг после начала российского вторжения. Молдова подписала заявку на вступление в ЕС 3 марта.

Темы: МолдоваЕСевроинтеграция
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