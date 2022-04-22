Київщина: поліція виявила тіла 1084 мирних жителів, більшість – застрелені

У Київській області правоохоронці вже виявили тіла 1084 цивільних осіб, до 75% цих людей були вбиті зі стрілецької зброї. Більше 300 тіл загиблих - наразі не ідентифіковано.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у спільному ефірі телеканалів 22 квітня

Пряма мова: "Хочу сказати, що зараз кількість тіл загиблих становить цифру 1084, яких оглянуто слідчими і вивезено до судово-медичних установ. Це – цивільні люди, які не мали відношення ні до територіальної оборони, ні до інших військових формувань.

Переважна більшість - від 50 до 75 %, – це люди, вбиті зі стрілецької зброї – або кулемет, або снайперська гвинтівка, або це автомат, у залежності від населеного пункту. До теперішнього часу не встановленими залишаються більше 300 тіл загиблих".

Деталі: В цьому контексті Нєбитов закликав українців не чекати і повідомляти інформацію про своїх знайомих та близьких, які зникли безвісти і не виходять на зв’язок, передусім на спецлінію 102.

Нагадаємо: За час тимчасової окупації кількох районів Київшини російські окупанти відзначилися нелюдськими звірствами: вони катували і свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози.