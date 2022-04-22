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Киевщина: полиция обнаружила тела 1084 мирных жителей, большинство – застрелены

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 12:28
Киевщина: полиция обнаружила тела 1084 мирных жителей, большинство – застрелены
Эксгумация тел в Буче. фото Дмитрия Ларина, УП

В Киевской области правоохранители уже обнаружили тела 1084 гражданских лиц, до 75% этих людей были убиты из стрелкового оружия. Более 300 тел погибших – пока не идентифицированы.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в совместном эфире телеканалов 22 апреля

Прямая речь: "Хочу сказать, что сейчас количество тел погибших составляет цифру 1084, которые осмотрены следователями и вывезены в судебно-медицинские учреждения. Это гражданские люди, которые не имели отношения ни к территориальной обороне, ни к другим военным формированиям.

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Подавляющее большинство - от 50 до 75% - это люди, убитые из стрелкового оружия - либо пулемет, либо снайперская винтовка, либо это автомат, в зависимости от населенного пункта. До настоящего времени не установленными остаются более 300 тел погибших".

Детали: В этом контексте Небытов призвал украинцев не ждать и сообщать информацию о своих пропавших без вести знакомых и близких, прежде всего на спецлинию 102.

Напомним: За время временной оккупации нескольких районов Киевшины российские оккупанты отличились бесчеловечными зверствами: они пытали и сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали никакого сопротивления и не представляли никакой угрозы.

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Темы: Киевская областьвойнаполиция
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