Канцлер Німеччини пояснив, чому Бундесвер не може віддати важке озброєння Україні

Німеччина не може передати на прохання України важке озброєння, яким користується Бундесвер, оскільки існує загроза російської агресії проти НАТО.

Про це заявив канцлер Німеччина Олаф Шольц в інтерв'ю Spiegel, пише "Європейська правда".

На питання про те, що заважає Німеччині віддати оперативне обладнання з Бундесверу, а потім поступово його замінювати, Шольц відповів: "Необхідність мати можливість завжди захищати територію альянсу".

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"Це складний компроміс, який нам постійно доводиться йти разом із нашими партнерами. Адже загроза території НАТО з боку Росії зберігається. Ми чуємо це, зокрема, від наших балтійських партнерів, які просять нас збільшити присутність Бундесверу…НАТО поставило за мету, що ми повинні протистояти нападу протягом 12 днів з нашими боєприпасами та нашим обладнанням. Тому в нинішній ситуації загрози я зроблю все можливе, щоб не забути це зобов’язання", - сказав канцлер.

Він вважає, що найкращим варіантом є допомога Україні колишньою радянською зброєю, яка не потребує навчання, і Берлін веде переговори про її постачання з європейськими країнами, які мають її запаси.

"Ми можемо поступово заповнити витрати, понесені нашими партнерами в результаті цих поставок, замінами з Німеччини, як у випадку Словенії. У середньостроковій перспективі ми допоможемо Україні підвищити її обороноздатність, у тому числі за допомогою західної зброї", - сказав він.

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Шольц також зазначив, що варіанти Бундесверу щодо постачання додаткової зброї зі свого арсеналу значною мірою вичерпані.

"Те, що ще можна зробити доступним, ми точно ще доставляємо – протитанкові засоби, протитанкові міни та артилерійські боєприпаси. Тому в переговорах з німецькою промисловістю ми склали перелік військової техніки, яку можна швидко поставити, і обговорили це з Міністерством оборони України. Як і раніше, оборонне озброєння та міномети для артилерійських боїв. Ми платимо за ці поставки зброї. Німеччина надає загалом два мільярди євро, значна частина яких піде безпосередньо Україні", - сказав він.

Як повідомлялося, Німеччина веде переговори з країнами ЄС та НАТО, які можуть надати Україні важке озброєння радянського виробництва.

Раніше видання Bild повідомило, що Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.