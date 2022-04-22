Канцлер Германии объяснил, почему Бундесвер не может отдать тяжелое вооружение Украине

Германия не может передать по просьбе Украины тяжелое вооружение, которым пользуется Бундесвер, поскольку существует угроза российской агрессии против НАТО.

Об этом заявил канцлер Германия Олаф Шольц в интервью Spiegel, пишет "Европейская правда".

На вопрос о том, что мешает Германии отдать оперативное оборудование из Бундесвера, а затем его постепенно заменять, Шольц ответил: "Необходимость иметь возможность всегда защищать территорию Альянса".

Реклама:

"Это сложный компромисс, к которому нам постоянно приходится идти вместе с нашими партнерами. Ведь угроза территории НАТО со стороны России сохраняется. Мы слышим это, в частности, от наших балтийских партнеров, которые просят нас увеличить присутствие Бундесвера... НАТО поставил цель, что мы должны противостоять нападению в течение 12 дней с нашими боеприпасами и нашим оборудованием. Поэтому в нынешней ситуации угрозы я сделаю все возможное, чтобы не забыть это обязательство", - сказал канцлер.

Он считает, что лучшим вариантом является помощь Украине бывшим советским оружием, для которого не требуется обучение, и Берлин ведет переговоры о его поставках с европейскими странами, имеющими его запасы.

"Мы можем постепенно восполнить расходы, понесенные нашими партнерами в результате этих поставок, заменами из Германии, как в случае Словении. В среднесрочной перспективе мы поможем Украине повысить ее обороноспособность, в том числе посредством западного оружия", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Шольц также отметил, что варианты Бундесвера по поставке дополнительного оружия из своего арсенала в значительной степени исчерпаны.

"То, что еще можно сделать доступным, мы точно еще доставляем – противотанковые средства, противотанковые мины и артиллерийские боеприпасы. Поэтому в переговорах с немецкой промышленностью мы составили перечень военной техники, которую можно быстро поставить, и обсудили это с Министерством обороны Украины. Как и ранее, оборонное вооружение и минометы для артиллерийских боев. Мы платим за эти поставки оружия. Германия предоставляет в общей сложности два миллиарда евро, значительная часть которых пойдет непосредственно Украине", - сказал он.

Как сообщалось, Германия ведет переговоры со странами ЕС и НАТО, которые могут предоставить Украине тяжелое вооружение советского производства.

Ранее издание Bild сообщило, что Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружения в краткосрочной и среднесрочной перспективе.