Росія з суботи бере під контроль Олешки – мер
П'ятниця, 22 квітня 2022, 12:48
Мер Олешок Херсонської області Євген Рищук повідомив, що з 23 квітня російські війська беруть на себе контроль та відповідальність за місто.
Джерело: Рищук у відеозверненні
Пряма мова Рищука: "Від завтрашнього дня вже повністю РФ бере на себе контроль та відповідальність за місто.
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Зараз вони посилено шукають представника, який б очолив місто. Не знаю, прізвищ поки не називають.
Дивіться, у комендантську годину зайвий раз не ходіть, щоб не було неприємних наслідків.
Деталі: За словами Рищука, патрулювання у місті вже здійснюється російськими військами.
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