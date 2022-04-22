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Росія з суботи бере під контроль Олешки – мер

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 12:48
Росія з суботи бере під контроль Олешки – мер
фото рбк

Мер Олешок Херсонської області Євген Рищук повідомив, що з 23 квітня російські війська беруть на себе контроль та відповідальність за місто.

Джерело: Рищук у відеозверненні

Пряма мова Рищука: "Від завтрашнього дня вже повністю РФ бере на себе контроль та відповідальність за місто.

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Зараз вони посилено шукають представника, який б очолив місто. Не знаю, прізвищ поки не називають.

Дивіться, у комендантську годину зайвий раз не ходіть, щоб не було неприємних наслідків.

Деталі: За словами Рищука, патрулювання у місті вже здійснюється російськими військами.

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Теми: Херсонська областьокупаціявійнаРосія
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