Россия с субботы берет под контроль Олешки – мэр
Пятница, 22 апреля 2022, 12:48
Мэр Олешек Херсонской области Евгений Рыщук сообщил, что с 23 апреля российские войска берут на себя контроль и ответственность за город.
Источник: Рыщук в видеообращении
Прямая речь Рыщука: "С завтрашнего дня уже полностью РФ берет на себя контроль и ответственность за город.
Сейчас они усиленно ищут представителя, который возглавил бы город. Не знаю, фамилии пока не называют.
Смотрите, в комендантский час лишний раз не ходите, чтобы не было неприятных последствий.
Детали: По словам Рыщука, патрулирование в городе уже осуществляется российскими войсками.
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