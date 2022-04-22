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Россия с субботы берет под контроль Олешки – мэр

Роман ПетренкоПятница, 22 апреля 2022, 12:48
фото рбк

Мэр Олешек Херсонской области Евгений Рыщук сообщил, что с 23 апреля российские войска берут на себя контроль и ответственность за город.

Источник: Рыщук в видеообращении

Прямая речь Рыщука: "С завтрашнего дня уже полностью РФ берет на себя контроль и ответственность за город.

Сейчас они усиленно ищут представителя, который возглавил бы город. Не знаю, фамилии пока не называют.

Смотрите, в комендантский час лишний раз не ходите, чтобы не было неприятных последствий.

Детали: По словам Рыщука, патрулирование в городе уже осуществляется российскими войсками.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойнаРосcия
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