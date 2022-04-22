На Львівщині скасували комендантську годину на великодню ніч 

У Львівській області в ніч на Великдень не діятиме комендантська година.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

Пряма мова: "Жителі Львівщини! Комендантську годину у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 6:00 24 квітня, скасовано. Відповідний наказ як голова Львівської ОВА я видав сьогодні.

Бережіть себе і будьте обачними. Спокою вам у тилу та сил нашим захисникам на передовій!".

Нагадаємо: З 12 квітня комендантська година у Львівській області триває з 23:00 до 06:00 години. До того комендантська година починалася о 22:00.