На Львівщині скасували комендантську годину на великодню ніч
П'ятниця, 22 квітня 2022, 13:37
У Львівській області в ніч на Великдень не діятиме комендантська година.
Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький
Пряма мова: "Жителі Львівщини! Комендантську годину у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 6:00 24 квітня, скасовано. Відповідний наказ як голова Львівської ОВА я видав сьогодні.
Бережіть себе і будьте обачними. Спокою вам у тилу та сил нашим захисникам на передовій!".
Нагадаємо: З 12 квітня комендантська година у Львівській області триває з 23:00 до 06:00 години. До того комендантська година починалася о 22:00.
ВІДЕО ДНЯ