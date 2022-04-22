Во Львовской области отменили комендантский час на пасхальную ночь

Во Львовской области в ночь на Пасху не будет действовать комендантский час.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Прямая речь: "Жители Львовщины! Комендантский час в Пасхальную ночь, с 23:00 23 апреля до 6:00 24 апреля, отменен. Соответствующий приказ как глава Львовской ОВА я выдал сегодня.

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Берегите себя и будьте осторожны. Покоя вам в тылу и сил нашим защитникам на передовой!".

Напомним: С 12 апреля комендантский час во Львовской области длится с 23:00 до 06:00. До этого комендантский час начинался в 22:00.