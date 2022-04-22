"Ядерний тероризм": над АЕС пролетіла російська крилата ракета
П'ятниця, 22 квітня 2022, 13:42
Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС.
Джерело: Енергоатом
Дослівно: "Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії.
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Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС.
Так, 16 квітня над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.
Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою".
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Деталі: Енергоатом звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ.