"Ядерний тероризм": над АЕС пролетіла російська крилата ракета

Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії.

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Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС.

Так, 16 квітня над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.

Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою".

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Деталі: Енергоатом звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ.