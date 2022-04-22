"Ядерный терроризм": над АЭС пролетела российская крылатая ракета

Энергоатом опубликовал доказательства полета российской крылатой ракеты над Южноукраинской АЭС.

Источник: Энергоатом

Дословно: Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России.

Реклама:

Новым объектом, безопасности которого угрожали российские крылатые ракеты, стала Южноукраинская АЭС.

Так, 16 апреля над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные предположительно с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения ПАЭС.

Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой была высокой".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Энергоатом обратился к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ.