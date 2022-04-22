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"Ядерный терроризм": над АЭС пролетела российская крылатая ракета

Роман ПетренкоПятница, 22 апреля 2022, 13:42
фото иллюстративное

Энергоатом опубликовал доказательства полета российской крылатой ракеты над Южноукраинской АЭС.

Источник: Энергоатом                                     

Дословно: Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России.

Новым объектом, безопасности которого угрожали российские крылатые ракеты, стала Южноукраинская АЭС.

Так, 16 апреля над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные предположительно с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения ПАЭС.

Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой была высокой".

Детали: Энергоатом обратился к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ.

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Темы: АЭСвойнаРосcияЭнергоатом
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