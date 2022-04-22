"Ядерный терроризм": над АЭС пролетела российская крылатая ракета
Пятница, 22 апреля 2022, 13:42
Энергоатом опубликовал доказательства полета российской крылатой ракеты над Южноукраинской АЭС.
Источник: Энергоатом
Дословно: Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России.
Реклама:
Новым объектом, безопасности которого угрожали российские крылатые ракеты, стала Южноукраинская АЭС.
Так, 16 апреля над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные предположительно с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения ПАЭС.
Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой была высокой".
ВИДЕО ДНЯ
Детали: Энергоатом обратился к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ.