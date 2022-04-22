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"Ядерный терроризм": над АЭС пролетела российская крылатая ракета

Роман ПетренкоПятница, 22 апреля 2022, 13:42
Ядерный терроризм: над АЭС пролетела российская крылатая ракета
фото иллюстративное

Энергоатом опубликовал доказательства полета российской крылатой ракеты над Южноукраинской АЭС.

Источник: Энергоатом                                     

Дословно: Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России.

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Новым объектом, безопасности которого угрожали российские крылатые ракеты, стала Южноукраинская АЭС.

Так, 16 апреля над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные предположительно с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения ПАЭС.

Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой была высокой".

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Детали: Энергоатом обратился к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ.

Темы: АЭСвойнаРосcияЭнергоатом
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