Донеччина: російські окупанти обстріляли лікарню з "Урагану"

Російська армія обстріляла із систем залпового вогню "Ураган" обласну травматологічну лікарню у Лимані Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram

Деталі: За даними голови ОВА, прямі влучання снарядів спричинили пожежу й руйнування як у лікарні, так і у житлових будинках, розташованих поруч.

Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети.

Пряма мова: "Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять!".