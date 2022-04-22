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Донеччина: російські окупанти обстріляли лікарню з "Урагану"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 13:43
Донеччина: російські окупанти обстріляли лікарню з Урагану
скриншот

Російська армія обстріляла із систем залпового вогню "Ураган" обласну травматологічну лікарню у Лимані Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram

Деталі: За даними голови ОВА, прямі влучання снарядів спричинили пожежу й руйнування як у лікарні, так і у житлових будинках, розташованих поруч.

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Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети.

Пряма мова: "Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять!".

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Теми: Донецька областьвійна
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