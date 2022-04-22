Донетчина: российские оккупанты обстреляли больницу из "Урагана"

Российская армия обстреляла из систем залпового огня "Ураган" областную травматологическую больницу в Лимане Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Детали: По данным главы ОВА, прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушение как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом.

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Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы.

Прямая речь: "Преступления оккупантов тщательно фиксируем. Россияне и их государство, которое принесло на нашу землю разрушение и смерть, за все заплатят!"