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Донетчина: российские оккупанты обстреляли больницу из "Урагана"

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 13:43
Донетчина: российские оккупанты обстреляли больницу из Урагана
скриншот

Российская армия обстреляла из систем залпового огня "Ураган" областную травматологическую больницу в Лимане Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Детали: По данным главы ОВА, прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушение как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом.

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Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы.

Прямая речь: "Преступления оккупантов тщательно фиксируем. Россияне и их государство, которое принесло на нашу землю разрушение и смерть, за все заплатят!"

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Темы: Донецкая областьвойна
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