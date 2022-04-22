Евакуація з Попасної: вчитель сів за кермо автобуса, росіяни відкрили вогонь

70 жителів у п'ятницю 22 квітня евакуювали з Луганщини, із них 25 людей виїхали з Попасної, хоча росіяни відкрили вогонь по автобусу.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Один із наших автобусів не доїхав до Рубіжного – почались обстріли. По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. Із них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець та грудне немовля.

До речі, керував евакуаційним транспортом вчитель історії однієї зі шкіл Попаснянської громади. Він також доставив у місто гуманітарку.

Ще 45 людей з Лисичанська вже прямують до Дніпра".