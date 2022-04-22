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Евакуація з Попасної: вчитель сів за кермо автобуса, росіяни відкрили вогонь

Олена РощінаП'ятниця, 22 квітня 2022, 14:25
Евакуація з Попасної: вчитель сів за кермо автобуса, росіяни відкрили вогонь
Луганщина, фото Сергія Гайдая

70 жителів у п'ятницю 22 квітня евакуювали з Луганщини, із них 25 людей виїхали з Попасної, хоча росіяни відкрили вогонь по автобусу.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 

Пряма мова: "Один із наших автобусів не доїхав до Рубіжного – почались обстріли. По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. Із них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець та грудне немовля. 

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До речі, керував евакуаційним транспортом вчитель історії однієї зі шкіл Попаснянської громади. Він також доставив у місто гуманітарку. 

Ще 45 людей з Лисичанська вже прямують до Дніпра".

Теми: Луганська областьевакуаціявійна
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