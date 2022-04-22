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Эвакуация из Попасной: учитель сел за руль автобуса, россияне открыли огонь

Елена РощинаПятница, 22 апреля 2022, 14:25
Эвакуация из Попасной: учитель сел за руль автобуса, россияне открыли огонь
Луганщина, фото Сергея Гайдая

70 жителей в пятницу 22 апреля эвакуировали из Луганской области, из них 25 человек выехали из Попасной, хотя россияне открыли огонь по автобусу.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Один из наших автобусов не доехал до Рубежного – начались обстрелы. По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Из них одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец.

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Кстати, управлял эвакуационным транспортом учитель истории одной из школ Попаснянского общества. Он также доставил в город гуманитарку.

Еще 45 человек из Лисичанска уже направляются в Днепр".

Темы: Луганская областьэвакуациявойна
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