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Папа Франциск скасував зустріч із патріархом Кирилом, але сказав, що шкодує про це

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 14:40

Ватикан вирішив скасувати зустріч Папи Римського Франциска, яка планувалась у червні, з патріархом Російської православної церкви Кирилом, який підтримав війну Росії проти України.

Про це Франциск сказав в інтерв'ю аргентинському виданню La Nacion, пише "Європейська правда".

"Жалкую, що Ватикану довелося відкласти другу зустріч з патріархом Кирилом, яку ми запланували на червень в Єрусалимі. Але наша дипломатія розуміла, що зустріч у цей час може призвести до великого замішання. Я завжди виступав за міжрелігійний діалог", - сказав Папа Франциск.

Агентство Reuters повідомило 11 квітня, що Ватикан розглядає можливість продовження поїздки Папи Римського до Лівану 12-13 червня на один день, щоб він міг зустрітися з Кирилом 14 червня в Єрусалимі.

Це була б їхня друга зустріч. Франциск та Кирил зустрічалися на Кубі у 2016 році і це була перша зустріч між Папою та главою Російської православної церкви після Великого розколу, який розділив християнство на східну та західну гілки у 1054 році.

Після початку війни Франциск неодноразово молився за мир для України. Однак лише через місяць від початку російської агресії він зміг визнати, що Україна зазнала нападу. Але хто саме напав на неї – понтифік не назвав. 

Раніше цього місяця Франциск заявив, що розглядає можливість поїздки до Києва, заявивши журналістам під час поїздки на Мальту 2 квітня, що це "обговорюється". Його запрошували українські політичні та релігійні лідери.

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Теми: Папа РимськийцеркваРосіявійна
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