Папа Франциск отменил встречу с патриархом Кириллом, но сказал, что жалеет об этом

Ватикан решил отменить встречу Папы Римского Франциска, которая планировалась в июне, с патриархом Русской православной церкви Кириллом, поддержавшим войну России против Украины.

Об этом Франциск сказал в интервью аргентинскому изданию La Nacion, пишет "Европейская правда".

"Жаль, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что встреча в это время может привести к большому замешательству. Я всегда выступал за межрелигиозный диалог", - сказал Папа Франциск.

Агентство Reuters сообщило 11 апреля, что Ватикан рассматривает возможность продления поездки Папы Римского в Ливан 12-13 июня на один день, чтобы он мог встретиться с Кириллом 14 июня в Иерусалиме.

Это была бы их вторая встреча. Франциск и Кирилл встречались на Кубе в 2016 году, и это была первая встреча между Папой и главой Русской православной церкви после Великого раскола, разделившего христианство на восточную и западную ветви в 1054 году.

После начала войны Франциск неоднократно молился за мир для Украины. Однако только через месяц с начала российской агрессии он смог признать, что Украина подверглась нападению. Но кто именно напал на нее – понтифик не назвал.

Ранее в этом месяце Франциск заявил, что рассматривает возможность поездки в Киев, заявив журналистам во время поездки на Мальту 2 апреля, что это "обсуждается". Его приглашали украинские политические и религиозные лидеры.

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