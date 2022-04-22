Президент Євроради закликав Путіна забезпечити гуманітарний доступ та безпечний вихід із Маріуполя
Президент Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав створити гуманітарні коридори для Маріуполя.
Про це Мішель написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Настійно закликав до негайного гуманітарного доступу та безпечного проходу з Маріуполя та інших обложених міст, тим більше з нагоди православного Великодня", - написав Мішель.
"Твердо підтвердив позицію ЄС: підтримка України та її суверенітету, засудження та санкції щодо російської агресії. Наша єдність, принципи та цінності непорушні", - додав він.
Firmly reiterated the EU’s position: support for #Ukraine and her sovereignty, condemnation and sanctions for Russia’s aggression.— Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2022
Our unity, principles and values are inviolable. pic.twitter.com/GxzylOpuwN
Цього тижня під час візиту до Києва Мішель визнав, що Євросоюз погодився закупляти важку зброю для безоплатної передачі Україні.
Також президент Євроради заявив, що Україна точно переможе у війні з РФ.
Інтерв’ю з Шарлем Мішелем можна подивитися і почитати на "Європейській правді": Шарль Мішель: Україні потрібно надати важку зброю, це важливо і дуже терміново.