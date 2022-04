Президент Євроради закликав Путіна забезпечити гуманітарний доступ та безпечний вихід із Маріуполя

Президент Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав створити гуманітарні коридори для Маріуполя.

Про це Мішель написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Настійно закликав до негайного гуманітарного доступу та безпечного проходу з Маріуполя та інших обложених міст, тим більше з нагоди православного Великодня", - написав Мішель.

"Твердо підтвердив позицію ЄС: підтримка України та її суверенітету, засудження та санкції щодо російської агресії. Наша єдність, принципи та цінності непорушні", - додав він.

