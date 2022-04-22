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Президент Євроради закликав Путіна забезпечити гуманітарний доступ та безпечний вихід із Маріуполя

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 15:02

Президент Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав створити гуманітарні коридори для Маріуполя.

Про це Мішель написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Настійно закликав до негайного гуманітарного доступу та безпечного проходу з Маріуполя та інших обложених міст, тим більше з нагоди православного Великодня", - написав Мішель.

"Твердо підтвердив позицію ЄС: підтримка України та її суверенітету, засудження та санкції щодо російської агресії. Наша єдність, принципи та цінності непорушні", - додав він.

Цього тижня під час візиту до Києва Мішель визнав, що Євросоюз погодився закупляти важку зброю для безоплатної передачі Україні.

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Також президент Євроради заявив, що Україна точно переможе у війні з РФ.

Інтерв’ю з Шарлем Мішелем можна подивитися і почитати на "Європейській правді": Шарль Мішель: Україні потрібно надати важку зброю, це важливо і дуже терміново.

Теми: МаріупольвійнаевакуаціяЄвропа
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