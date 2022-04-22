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Президент Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 15:02

Президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал создать гуманитарные коридоры для Мариуполя.

Об этом Мишель написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Настоятельно призвал к немедленному гуманитарному доступу и безопасному проходу из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - написал Мишель.

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"Твердо подтвердил позицию ЕС: поддержка Украины и ее суверенитета, осуждение и санкции в отношении российской агрессии. Наше единство, принципы и ценности незыблемы", – добавил он.

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На этой неделе во время визита в Киев Мишель признал, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Также президент Евросовета заявил, что Украина точно победит в войне с РФ.

Интервью с Шарлем Мишелем можно посмотреть и почитать у "Европейской правды": Шарль Мишель: Украине нужно предоставить тяжелое оружие, это важно и очень срочно.

Темы: МариупольвойнаэвакуацияЕвропа
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