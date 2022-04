Президент Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя

Президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал создать гуманитарные коридоры для Мариуполя.

Об этом Мишель написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Настоятельно призвал к немедленному гуманитарному доступу и безопасному проходу из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - написал Мишель.

"Твердо подтвердил позицию ЕС: поддержка Украины и ее суверенитета, осуждение и санкции в отношении российской агрессии. Наше единство, принципы и ценности незыблемы", – добавил он.

Firmly reiterated the EU’s position: support for #Ukraine and her sovereignty, condemnation and sanctions for Russia’s aggression.



Our unity, principles and values are inviolable. pic.twitter.com/GxzylOpuwN