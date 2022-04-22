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Зеленський присвоїв звання генерал-майора командувачу Десантно-штурмових військ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 15:19
Макcим Миргородський. фото - Армія Inform

Президент Володимир Зеленський привоїв командувачу Десантно-штурмових військ Збройних сил України Максиму Миргородському військове звання генерал-майора.

Джерело: указ № 267/2022 від 21 квітня, оприлюднений на сайті глави держави.

Дослівно: "Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Миргородському Максиму Вікторовичу – командувачу Десантно-штурмових військ Збройних сил України".

Довідково: Згідно з відкритими даними, 42-річний Максим Миргородський – учасник війни на сході Україн, який брав участь у боях за Слов'янськ, обороні Донецького аеропорту та боях за Дебальцеве. Повний кавалер ордену Богдана Хмельницького.

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Теми: арміявійнаЗеленський
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