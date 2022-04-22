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Зеленский присвоил звание генерал-майора командующему ДШВ ВСУ

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 15:19
Максим Миргородский. фото - Армия Информ

Президент Владимир Зеленский присвоил командующему Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Максиму Миргородскому воинское звание генерал-майора.

Источник: указ №267/2022 от 21 апреля, обнародованный на сайте главы государства.

Дословно: "Присвоить военное звание генерал-майора бригадному генералу Миргородскому Максиму Викторовичу – командующему Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины".

Справка: Согласно открытым данным, 42-летний Максим Миргородский – участник войны на востоке Украины, который участвовал в боях за Славянск, обороне Донецкого аэропорта и боях за Дебальцево. Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

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Темы: армиявойнаЗеленский
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