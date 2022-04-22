Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский присвоил звание генерал-майора командующему ДШВ ВСУ

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 15:19
Зеленский присвоил звание генерал-майора командующему ДШВ ВСУ
Максим Миргородский. фото - Армия Информ

Президент Владимир Зеленский присвоил командующему Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Максиму Миргородскому воинское звание генерал-майора.

Источник: указ №267/2022 от 21 апреля, обнародованный на сайте главы государства.

Дословно: "Присвоить военное звание генерал-майора бригадному генералу Миргородскому Максиму Викторовичу – командующему Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины".

Реклама:

Справка: Согласно открытым данным, 42-летний Максим Миргородский – участник войны на востоке Украины, который участвовал в боях за Славянск, обороне Донецкого аэропорта и боях за Дебальцево. Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Темы: армиявойнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
армия
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: