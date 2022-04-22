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Ембарго на російський газ не зупинить війну в Україні - Шольц

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 15:36

Німеччина не може відмовитися від російських енергоносіїв, оскільки це сильно нашкодить її економіці та при цьому не допоможе зупинити війну в Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Spiegel, пише "Європейська правда".

"Я зовсім не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну", - сказав Шольц.

Він також заявив, що йдеться не про заробляння грошей, а про уникнення драматичної економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і виробництв.

"Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи, а також серйозно вплинуло б на фінансування відбудови України. Тому я зобов’язаний сказати: ми не можемо допустити цього. І по-третє, чи хтось насправді думає про глобальні наслідки?", - сказав Шольц.

Що стосується залежності від російського газу, нафти та вугілля, то слід було заздалегідь забезпечити можливість використання інших постачальників у дуже короткий проміжок часу, зазначив канцлер.

"У разі потреби Німеччина мала б фінансувати термінали зрідженого газу та інфраструктуру для нафтопереробних заводів Східної Німеччини, навіть якщо вони не були економічно вигідними. Це справжня помилка, яка турбує мене протягом тривалого часу", - додав канцлер.

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Раніше Шольц пояснив, що Німеччина не може передати на прохання України важке озброєння, яким користується Бундесвер, оскільки існує загроза російської агресії проти НАТО.

Нагадаємо, Німеччина до початку літа збирається наполовину зменшити імпорт російської нафти і до кінця року довести його до нуля, а потім це стосуватиметься і газу.

Теми: НімеччинаРосіягазвійна
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