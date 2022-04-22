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Эмбарго на российский газ не остановит войну в Украине - канцлер Германии

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 15:36

Германия не может отказаться от российских энергоносителей, поскольку это сильно навредит экономике и при этом не поможет остановить войну в Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Spiegel, пишет "Европейская правда".

"Я совсем не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он никогда бы не начал эту безумную войну", - сказал Шольц.

Он также заявил, что речь идет не о зарабатывании денег, а об избегании драматического экономического кризиса, потерях миллионов рабочих мест и производств.

"Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Поэтому я обязан сказать: мы не можем допустить этого. И в-третьих, кто-то действительно думает о глобальных последствиях?", – сказал Шольц.

Что касается зависимости от российского газа, нефти и угля, то нужно было заранее обеспечить возможность использования других поставщиков в очень короткий промежуток времени, отметил канцлер.

"В случае необходимости Германия должна финансировать терминалы сжиженного газа и инфраструктуру для нефтеперерабатывающих заводов Восточной Германии, даже если они не были экономически выгодными. Это настоящая ошибка, которая беспокоит меня в течение длительного времени", - добавил канцлер.

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Ранее Шольц объяснил, что Германия не может передать по просьбе Украины тяжелое вооружение, которым пользуется Бундесвер, поскольку существует угроза российской агрессии против НАТО.

Напомним, Германия к началу лета собирается наполовину снизить импорт российской нефти и до конца года довести его до нуля, а затем это касается и газа.

Темы: ГерманияРосcиягазвойна
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