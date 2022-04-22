Росіяни відбирають в українців паспорти, але ті все ще мають шанс виїхати в Європу

Росіяни забирають у вивезених громадян України їхні паспорти і видають їм документ на зразок міграційної довідки, але в них все ж залишається можливість виїхати до Євросоюзу за допомогою російських волонтерів та українського Офісу омбудсмена.

Джерело: уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі телеканалу "Настоящее время", "Укрінформ"

Деталі: Офіс омбудсмена на даний момент має інформацію від російських волонтерів та депортованих українців про вивезення громадян України до Чувашії, зокрема – в райони неподалік Чебоксар, село Шоміково та ін.

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Крім того, відомо, що в українців відбирають документи.

Пряма мова: "Забирають паспорти. Їх забирають ще у фільтраційному таборі.

Наприклад, у нас є сім’я, яку перевезли у Суздаль Володимирської області, усе. А далі їм дають, – коли до них дійдуть якісь служби, – міграційну довідку. І вони ось із цією міграційною довідкою далі і їздять".

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Деталі: На питання, чи можна за цією довідкою з РФ українським громадянам виїхати у країни Євросоюзу, Денісова відповіла, що Офіс омбудсмена, серед іншого, наразі працює над цим питанням, і щодо цього вже є "позитивний досвід".

Пряма мова: "Нам ці волонтери (у РФ – ред.) кидають список тих громадян України, які хочуть виїхати. Ми перевіряємо цей список у наших міграційній і прикордонній службах. І коли йде підтвердження, що це – наші громадяни, ми їх передаємо на прикордонний пост у Нарві і нашому консулу.

Оце була остання сім’я з семи осіб, з них троє – діти, і вони приїхали (у Нарву – ред.), там їх зустріли, перевірили їхні документи і пропустили їх на територію Естонії. Там уже їх зустрів наш консул, українська спільнота, і вони там уже далі стали переміщатися".

Цьому передувало: Раніше Людмила Денісова заявила, що РФ почала примусову паспортизацію українців, вивезених із тимчасово захоплених територій.