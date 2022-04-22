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Россияне отбирают у украинцев паспорта, но у тех все еще есть шанс уехать в Европу

Елена РощинаПятница, 22 апреля 2022, 16:06

Россияне забирают у вывезенных граждан Украины их паспорта и выдают им документ по типу миграционной справки, но у них все же остается возможность выехать в Евросоюз с помощью российских волонтеров и украинского Офиса омбудсмена.

Источник: уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала "Настоящее время", "Укринформ"

Детали: Офис Омбудсмена на данный момент располагает информацией от российских волонтеров и депортированных украинцев о вывозе граждан Украины в Чувашию, в частности – в районы недалеко от Чебоксар, деревня Шомиково и др.

Кроме того, известно, что у украинцев отбирают документы. 

Прямая речь: "Забирают паспорта. Их забирают еще в фильтрационном лагере.

К примеру, у нас есть семья, которую перевезли в Суздаль Владимирской области, все. А дальше им дают, – когда до них дойдут какие-то службы, – миграционную справку. И вот они с этой миграционной справкой дальше и ездят".

Детали: На вопрос, можно ли по этой справке из РФ украинским гражданам уехать в страны Евросоюза, Денисова ответила, что Офис омбудсмена, среди прочего, сейчас работает над этим вопросом, и в этом уже есть "положительный опыт".

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Прямая речь: "Нам эти волонтеры (в РФ – ред.) бросают список тех граждан Украины, которые хотят уехать. Мы проверяем этот список в наших миграционных и пограничных службах. И когда идет подтверждение, что это наши граждане, мы их передаем на пограничный пост в Нарве и нашему консулу.

Это была последняя семья из семи человек, из них трое – дети, и они приехали (в Нарву – ред.), там их встретили, проверили их документы и пропустили их на территорию Эстонии. Там уже их встретил наш консул, украинское сообщество, и они там уже стали перемещаться".

Этому предшествовало: Ранее Людмила Денисова заявила, что РФ начала принудительную паспортизацию украинцев, вывезенных с временно захваченных территорий.

Темы: РосcияУкраинапаспорт депортация
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